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المالكي يرد على هجوم وزير الخارجية القطري ويفتح النار على الدوحة

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المالكي يرد على هجوم وزير الخارجية القطري ويفتح النار على الدوحة المالكي يرد على هجوم وزير الخارجية القطري ويفتح النار على الدوحة

قال المالكي في بيان حول تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن التهميش الذي تعرض له السنة في العراق خلال حكومتي السيد نوري المالكي، "الحقيقة لم يتعرض أي مكون من مكونات المجتمع العراقي للتهميش لا سابقا ولا حاليا ولا حتى مستقبلا وبما فيهم مكونات المدن التي تعرضت لهجوم تنظيم داعش الإرهابي".

وأعرب المالكي بحسب البيان عن "رفضه لتلك التصريحات".

وأضاف: "للأسف الشديد أن قطاعا من المكون السني تعرض لمخاطر سياسية قادتها قطر والتي أرادتهم حطبا في مشروعها الطائفي وأوهامها التوسعية عبر تدخلاتها في شؤون العراق وسوريا ودول أخرى، مشيرا إلى أن قطر شجعت على الاٍرهاب ودعمته، وساعدت على التمرد أينما يحصل سواء في العراق أو سوريا، وعملت على تشكيل الخلايا الإرهابية والمجاميع المسلحة لإسقاط النظامين العراقي والسوري تنفيذا لتدخلاتها التوسعية".

وأوضح أن من "ضللتهم قطر أدركوا أنهم أصحاب بلد أكبر من أن تلعب بورقتهم الدوحة، وأنهم مضوا في الاتجاه المتعارض مع انتمائهم الوطني والذي أرادتهم قطر أن ينفصلوا عن وحدتهم الوطنية".

وأكد أن "الدوحة تتصور أنها دولة عظمى في المنطقة وتريد تغيير الأنظمة ومعادلات الاستقرار والحكم في دول كبيرة في الشرق الأوسط حتى أخذتها هذه السياسات والأوهام إلى العزلة والخلاف مع كل الدول العربية وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي".

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