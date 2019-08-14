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سافرت للحج مع والديها... فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة

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نجح فريق متخصص في مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بإجراء عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية وضاغط على أعصاب العين وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية استغرقت 7 ساعات تكللت بالنجاح التام؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء (واس).

وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف الفريق الطبي في المركز.

SputnikNews

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