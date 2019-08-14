سافرت للحج مع والديها... فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة

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نجح فريق متخصص في مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بإجراء عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم.
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وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية استغرقت 7 ساعات تكللت بالنجاح التام؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف الفريق الطبي في المركز.