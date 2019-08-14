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"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع في شرق الجوف بعد عدة غارات

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القاهرة – سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف شرق الجوف".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأضاف أن العملية الهجومية انتهت بسيطرة مقاتلي "أنصار الله" على عدد من المواقع التابعة للجيش.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، الثلاثاء، إطلاق صاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم)، على تجمعات للجيش اليمني في معسكر طيبة الاسم التابع إدارياً لمديرية برط العنان غرب الجوف.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

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