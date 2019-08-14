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السعودية... القوات الخاصة تكافح الأعمال الإرهابية في موسم الحج

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وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أن "رجال الأمن ضربوا أروع الأمثلة في تقديم أفضل الخدمات الحجاج من الإرشاد والتفويج وتقديم الخدمات الطبيه الميدانية، بالاضافه للاستعداد التام لمكافحة الأعمال الإرهابية حال التهديد بحدوثها".

© REUTERS / Zohra Bensemra

وأشار إلى أن "ذلك جاء ضمن الجهود والخدمات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة في موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ".

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاص، العقيد محمد بن عبد الله بن فضلية: "إن قوات الأمن الخاصة المشاركة في حج العام الحالي قامت بتنفيذ كافة المهام والواجبات والفرضيات المناطة بها، وفق الخطط والسيناريوهات التي أعدتها القوات لتنفيذ مهامها للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج المختلفة".

وأضاف أن "مشاركة القوات لم تقتصر على الجانب الأمني فحسب بل تعدته لتشارك وبفاعلية في الجانب الإنساني، والإسعافي وبصور متعددة تضمن مساعدات العجزة وكبار السن والأطفال وإرشاد التائهين وتقديم العون لهم فيما يحتاجه الحجيج بمختلف أعمارهم وجنسياتهم لتأدية فريضة الحج ومتابعتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونها حتى مغادرة آخر حاج منهم مع غروب ثالث أيام التشريق".

وأوضح أن "جاهزية قوات الأمن الخاصة للقيام بجميع المهام الموكلة لها خاصة ما يتعلق بعملها الأساس والرئيس وهو مكافحة الأعمال الإرهابية في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وفي كل المواقع في مختلف مناطق وطننا العزيز".

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