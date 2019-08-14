ون بلس تؤكد إطلاقها التلفاز الذكي OnePlus TV

أعلنت العلامة التجارية للهواتف الصينية ون بلس OnePlus اليوم أنها ستطلق تلفزيونًا ذكيًا يطلق عليه اسم (OnePlus TV).

ويأتي هذا التأكيد – الذي جاء من خلال المنتديات الرسمية لشركة ون بلس – بعد فترة طويلة من النقاشات وطرح الأفكار بين المعجبين بالشركة.

وقالت ون بلس: نعتقد أنه لا يوجد اسم آخر يمكن أن يمثل أفضل قيمة ورؤيا وكبرياء لنا من تسمية هذا الاسم بعلامتنا التجارية الخاصة.

وكشفت ون بلس أيضًا عن شعار التلفزيون الذكي (OnePlus TV)، وهو شعار ون بلس OnePlus مع كلمة تلفاز TV بجانبه.

وابتعد صانع الهواتف الذكية عن تقديم أي تفاصيل أخرى تتعلق بالجهاز أو تاريخ الإصدار الرسمي، لكنه قال: إنه سيتبع فلسفته التصميمة “الأقل عبئًا”.

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ويُعد التلفزيون الذكي (OnePlus TV) امتدادًا لطريقة التفكير الكامنة خلف العبارة الخاصة بالعلامة التجارية “Never Settle”.

ومن المفترض أن يحتوي جهاز (OnePlus TV) على إمكانات ذكية مقرونة بفلسفة تصميم الشركة “الأقل عبئًا” لتوفر للمستخدمين تجربة سلسة ومتصلة.

ومن المفترض أن تكون هذه الأخبار مطمئنة لمحبي شركة ون بلس بأن مشروع التلفاز الذكي ما يزال قيد التنفيذ.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خططها لدخول سوق التلفزيون في شهر سبتمبر الماضي، دون الحديث بشكل كبير عن هذا الأمر منذ ذلك الحين.

وبحسب المعلومات، فإن تلفزيون (OnePlus TV) الذكي سيعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد، مع استخدامه لوحات LED بأحجام تتراوح بين 43 و 75 إنشًا.