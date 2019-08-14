أخبار عاجلة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة -
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج

Google+ Print
منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج

وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه "تهنئ WHO ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أي من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج".

​كما قدمت المنظمة الشكر للعاملين في مجال الصحة، قائلة: "تشكر المنظمة جميع أبطال الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم الرعاية الصحية لـ 2.5 مليون حاج".

وذكرت: "أوفدت المنظمة فريقا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأّهب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي فاشيات محتملة للأمراض".

كما أشارت المنظمة إلى أن موسم الحج جاء هذا العام في وقت تحدق فيه أخطار عديدة بالصحة العامة العالمية، مشيرة إلى تفشي وباء إيبولا الذي أثار قلقا دوليا وتتطلب استجابة عالمية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود