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وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ وزيرا عربيا بمناسبة عيد الأضحى

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وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ وزيرا عربيا بمناسبة عيد الأضحى وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ وزيرا عربيا بمناسبة عيد الأضحى

ونشر الوزير الإسرائيلي تغريدتين باللغتين الإنجليزية والعربية في حسابه على "تويتر"، وأرفقهما بصورة يظهر فيها بجانب الوزير البحريني.

وقال كاتس: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى. أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، التقى نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، المذيع والمحلل السياسي في القناة العبرية الـ"13"، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أجرى مقابلة علنية قصيرة ونادرة مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية.

وقال رافيد على صفحته الرسمية، إن "أهمية ذلك تنبع من أنه كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم من دول الخليج مؤخرًا، ولكن لم يتم الإعلان عن الاجتماعات من قبل أي من الطرفين. ولهذا السبب فإن الصورة المشتركة للوزراء أكثر أهمية من الاجتماع نفسه. ليس لإسرائيل والبحرين علاقات دبلوماسية ولكنهما في عملية ثابتة من العلاقات الدافئة".

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