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بين الهبيط وخان شيخون... الجيش السوري يسيطر على "كفر عين" في ريف إدلب

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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن قوات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية على محور مدينة الهبيط مقلصة المسافة التي تفصلها عن مدينة خان شيخون لنحو 7 كم، بعد سيطرتها على بلدة (كفرعين) شرق الهبيط بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH

وأكد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن وحدات الجيش تسعى لتوسيع نطاق سيطرتها حول مدينة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي، وتعمل على السيطرة على القرى والمزارع المحيطة بالمدينة من أجل تطويق المسلحين في ريف حماة الشمالي وقطع خطوط إمدادهم القادمة من ريف إدلب الجنوبي.

وتضيف سيطرة الجيش السوري على بلدة (كفرعين) غرب خان شيخون دفعة جديدة للخناق الذي يشتد باطراد حول مناطق سيطرة تنظيم (جبهة النصرة) وحلفائه في ريف حماة الشمالي، كما تتكامل مع سيطرته على بلدة وتلال سكيك شرق خان شيخون.

وأكد المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا مقرات المسلحين في خان شيخون وخطوط إمدادهم في محيطها، ما سهل تقدم قوات الجيش السوري باتجاه بلدة كفرعين والسيطرة عليها.

SputnikNews

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