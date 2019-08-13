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مصر تعلن عن مبادرة لتحسين لياقة الشعب البدنية والصحية

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مصر تعلن عن مبادرة لتحسين لياقة الشعب البدنية والصحية مصر تعلن عن مبادرة لتحسين لياقة الشعب البدنية والصحية

ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، أن المبادرة تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين في وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات في محافظات مصر على عدة مراحل، على أن تكون البداية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذلك توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.

ولفت البيان إلى أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

SputnikNews

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