رسالة من الحوثي إلى خامنئي... والأخير يفتح النار على السعودية والإمارات

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، "أشاد الخامنئي خلال هذا اللقاء بإيمان وصمود ويقظة والروح الجهادية للشعب اليمني في مواجه عدوان وحشي وواسع".

مؤكداً أن "أي شعب مؤمن بالله تعالى وبالوعود الإلهية سيكون النصر حليفه حتما ومن هذا المنطلق فإن النصر لا شك سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد".

وقال خامنئي إن "السعوديين والاماراتيين وحماتهم الذين ارتكبوا جرائم كبيرة في اليمن لن يحققوا يقينا مآربهم"، مضيفاً "أنهم يسعون إلى تقسيم اليمن ويتعين الوقوف بقوة أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته".

وأوضح الخامنئي أن "الحفاظ على وحدة اليمن ونظراً إلى عقائده الدينية وقومياته المختلفه يستلزم حوارا يمنيا – يمنيا".

مشيراً إلى "جرائم السعوديين وحلفائهم في اليمن ولا سيما في يوم عيد الأضحى المبارك". وقال إن "ما يجري في اليمن يكشف حقيقة ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم".

وقالت "فارس" إنه في مستهل اللقاء "أبلغ المتحدث باسم حركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام قائد الثورة الإيرانية تحيات السيد عبد الملك بدر الدين زعيم حركة أنصار الله الحارة وتحيات جميع المجاهدين والمقاتلين اليمنيين".

وأكد محمد عبد السلام أن "مواقف قائد الثورة الإسلامية في دعم المظلومين في العالم ولا سيما الشعب اليمني هو موقف ديني وعقائدي". وقال إن "الشعب اليمني يمر بظروف صعبة للغاية ويقف بيد خاوية ولكن مفعة بالإيمان والثبات بوجه عدوان 17 دولة". وأضاف "إنني أعدكم بأن الشعب اليمني سيواصل انسجامه وتلاحمه وصموده بوجه العدوان الظالم حتى تحقيق النصر الكامل" .