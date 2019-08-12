الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع بهجوم شمال صعدة

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، إن "القوات هاجمت مواقع تمركز "الحوثيين" في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة".

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وأضاف: "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة في وادي العريض أسفل جبل النار".

وأوضح العميد القشائي أن "السيطرة على تلك المواقع ستسهل وصول القوات إلى قمة جبل النار"، مشيرا إلى أن "سقوط قتلى وجرحى في صفوف "الحوثيين" في الهجوم وتدمير آليات تابعة لهم".

من جهة ثانية، جدد طيران التحالف العربي قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لجماعة "الحوثيين"، على حسابه في "تويتر"، أن طيران التحالف شن 3 غارات على مديرية باقم شمال صعدة.

وأشار إلى تنفيذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديريتي شدا ومنبه غرب وشمال غربي صعدة.