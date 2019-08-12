أخبار عاجلة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"الصحة العالمية" تستعرض تقريرها الختامي عن موسم الحج 2019

Google+ Print

وهنأت المنظمة، حكومة المملكة العربية ووزارة الصحة السعودية على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 هـ/ 2019، دون الإبلاغ عن حدث واحد من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج، بحسب صحيفة "الرؤية" السعودية.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وأعربت المنظمة الأممية عن خالص شكرها وعميق تقديرها لجميع "أبطال ومتطوعي الرعاية الصحية" على تفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 2.5 مليون حاج.

وأشارت إلى أنها "أوفدت فريقا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأهب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي فاشيات محتملة للأمراض، لافتة إلى أن موسم الحج جاء في وقت تحدق فيه أخطار عديدة بالصحة العامة العالمية، فمؤخرا أعلنت المنظمة الإيبولا طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وتتطلب استجابة عالمية، أضف إلى ذلك أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض الـمُعدية التي لا تزال ترِد بها تقارير من بلدان كثيرة يشارك مواطنوها في الحج".

ولفتت إلى أن فريق المنظمة زار خلال بعثته مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في منى والمزدلفة وعرفات ليتعرفوا بأنفسهم إلى العمل الـمُنجَز على الأرض، وأثبتت الزيارات الميدانية أن نظام الإنذار المبكر مُطبق ويعمل جيداً، وفقاً للمنظمة.

وأفادت بالتعاون مع السلطات الصحية السعودية في تقييم توفر خدمات الرعاية الصحية في المرافق الصحية في المشاعر المقدسة باستخدام أدوات المنظمة القياسية، إذ إن من شأن نتائج هذا التقييم أن تفيد السلطات في مواصلة تعزيز الخدمات وتلبية احتياجات الحجاج.

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أن السلطات السعودية قد استعدت خير استعداد للوقاية من المخاطر المرتبطة بالتجمعات البشرية الحاشدة والاستجابة لها مثل أمراض الحرارة والتسمم الغذائي. وكان لمستوى التأهب الرفيع الفضل في خفض عدد الحالات إلى أقل معدلاته، فلم تُسجل قضايا صحية جوهرية في صفوف الحجاج هذا الموسم.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير