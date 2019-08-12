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العراق... مقتل شخص وإصابة 29 آخرين باندلاع حريق في مخزن للعتاد العسكري

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العراق... مقتل شخص وإصابة 29 آخرين باندلاع حريق في مخزن للعتاد العسكري العراق... مقتل شخص وإصابة 29 آخرين باندلاع حريق في مخزن للعتاد العسكري

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان: "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة في بغداد، ارتفعت إلى قتيل و29 جريحا"، وفقا لصحيفة "السومرية" العراقية.

وأضاف المتحدث، إن " الإصابات جميعها طفيفة ويجرى لها اللازم وبعض المصابين غادر المستشفى متحسنا".

هذا وكان مصدر أمني عراقي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الإثنين، بسقوط عدد من القذائف الصاروخية على مناطق سكنية جنوبي العاصمة بغداد نتيجة اندلاع حريق في معسكر "الصقر"، الذي يضم مخازن للأسلحة والعتاد العسكري جنوبي العاصمة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق مع استمرار انطلاق القذائف بشكل عشوائي نحو المناطق السكنية القريبة".

SputnikNews

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