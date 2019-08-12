مسؤول إماراتي يهاجم الحكومة اليمنية ويكشف مفاجأة بشأن تدخل بلاده في الحرب

وهاجم خلفان، في سلسلة من التغرديات عبر حسابه على "تويتر"، "الشرعية في اليمن"، مشددا على ضرورة أن "نقلعها" إذا لم تعتذر رسميا "عما توجهه لنا من عبارات الخيانة".

وأكد نائب قائد شرطة دبي أن مشاركة بلاده في حرب اليمن "ليست من أجل الشرعية .. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة".

وتساءل خلفان في فورة غضب، قائلا: "هؤلاء يستحقون أن يضحى من أجلهم؟"، موجها "للشرعية" في اليمن نصيحة مفادها "أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة".

وشدد نائب قائد شرطة دبي على أن ما يصدر عنه رأي شخصي، وقال في هذا الصدد: "أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا...لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة..والله رأيي الشخصي".

وكان أحمد الميسري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، انتقد بشدة الإمارات على خلفية الأحداث الأخيرة الدامية في عدن، وأشار في السياق إلى أن "أكثر من 400 عربة تابعة للإمارات جالت في شوارع عدن وكانت محملة بالذخائر والأسلحة ويقودها المأجورون، ونحن قاتلناهم بأدوات بدائية".

واتهم الميسري الإمارات بالمسؤولية عما حدث في عدن، وبارك لها في لهجة ذات مغزى، ما وصفه بـ"النصر المبين" في عدن.

كما ألقت الحكومة اليمنية، على لسان محمد الحضر نائب وزير الخارجية اليمني، باللوم على دولة الإمارات لما وصفته بـ"انقلاب على الشرعية بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي"، على مؤسسات الحكومة والقصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة بعدن.