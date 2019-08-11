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"أنصار الله" تعلن سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي بهجوم وقصف في جيزان

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي في قنبورة وبرج رقعة في جيزان.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأكدت أن العملية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وأشارت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي شنته مدفعية الجماعة على تجمعات في موقعي الصيابة والعمود بجيزان.

وفي ذات القطاع، استهدفت الجماعة بقصف مماثل رقابة ورادار الجيش السعودي في جبل الدود.

إلى ذلك، نصبت "أنصار الله" كمينين بعبوات ناسفة لآليتين تابعتين للجيش السعودي خلف قرية الصياب في القطاع ذاته.

ووفقا لـ"المسيرة"، أسفر الكمينان عن إعطاب الآليتين ومقتل وإصابة طاقميهما من العسكريين السعوديين.

في سياق متصل، أعلنت "أنصار الله" مقتل وإصابة العديد من العسكريين اليمنيين بإحباط زحفين لقوات يمنية في الربوعة وقبالة منفذ علب البري الحدودي في قطاع عسير.

أما في قطاع نجران، صدت الجماعة زحفا لقوات يمنية في مربع الحماد، وكبدت المهاجمين قتلى وجرحى، حسب "المسيرة".

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