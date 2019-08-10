التحالف العربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن

وأوضح تركي المالكي أن الوقف الفوري يبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة، بعد منتصف هذه الليلة، وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعا التحالف العربي كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها، والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث، بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ الأربعاء الماضي، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة، ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن.

ودعا العقيد المالكي، في الوقت نفسه، "كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كتنظيمي القاعدة وداعش ،الذين أوقدوا نار الفتنة، وزرعوا الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد".

كما تعبر قيادة القوات المشتركة للتحالف عن شكرها للقيادات الوطنية اليمنية التي استجابت لنداء التحالف، ومناشدات الشعب اليمني وغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني.

يتبع...