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وزير الأوقاف السوري: "عيد الأضحى" يعمق إيماننا بتقديم الغالي والنفيس للوطن

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد اعتبر أن "عيد الأضحى المبارك يرمز إلى التضحية والصبر والفداء والصمود والإيمان".

© Sputnik . Khalil Kanaan

وأشار السيد بكلمة متلفزة بمناسبة حلول عيد الأضحى إلى أن "عيد الأضحى المبارك بدلالاته العظيمة يعمق فينا الإيمان الصادق بتقديم الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وكرامة الأمة والالتزام الصادق لترجمة ذلك الإيمان حباً للأوطان وتعظيماً وتكريماً للشهداء وأسرهم وجرحانا وآلامهم فمن تضحياتهم العظيمة ولد الانتصار الذي نقف اليوم على أعتابه متطلعين لإعادة الإعمار والبناء بإذن الله تعالى".

وأردف الوزير السوري أن "دين الإسلام هو دين التسامح والحوار والأخلاق الحميدة ومن يمارس التطرف والإرهاب والقتل والتخريب والتدمير لا ينتمي إلى الإسلام".

وتابع السيد "مع إشراق عيد الإسلام الأكبر وما يضفيه على قلوبنا من مشاعر الأخوة والتعاون التي تحتم علينا جميعاً أن نكون على قلب رجل واحد ويداً واحدة ندعو الله تعالى أن يحفظ سوريا وشعبها وقائدها وأن تستعيد أمتنا طريق العزة والتقدم والازدهار".

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