أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد وصوله إلى منى.. الملك سلمان يشرف على راحة الحجاج

Google+ Print
بعد وصوله إلى منى.. الملك سلمان يشرف على راحة الحجاج بعد وصوله إلى منى.. الملك سلمان يشرف على راحة الحجاج

ونشرت وكالة الأنباء صورا للملك سلمان وهو يطل على الحجاج في منى.

وأشرف الملك سلمان على راحة الحجاج وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدو مناسكهم بكل يشر وسهولة وأمام، حسبما قالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها بموقع تويتر.

تقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، "واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة و(..) حركة مرورية تتسم بالانسيابية".

وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات، وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات