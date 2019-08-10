تونس.. رفض 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن   

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفّر العدد الكافي من التزكيات.

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وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية المحلية: إن الإعلان عن القائمة المقبولة أوليًا سيكون، يوم الـ14 من أغسطس/آب الجاري، على أن يتم يوم الـ31 من نفس الشهر الإعلان عن القائمة النهائية.

وقبلت هيئة الانتخابات التونسية، حتى أمس الجمعة، 9 من أغسطس/آب الجاري، 97 ملف مرشح للانتخابات الرئاسية، منهم 80 مرشحًا مستقلًا، وذلك بعد أسبوع من فتح باب قبول الترشح للاستحقاق الرئاسي.

ووصف مراقبون تونسيون الارتفاع الكبير في عدد المرشحين، للاستحقاق الرئاسي بـ"المهزلة"، التي يبحث أصحابها عن الشهرة والظهور الإعلامي، خصوصًا أن أغلبهم قدموا ملفات منقوصة من التزكيات.

ويفرض القانون الانتخابي على كل مرشح تقديم 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية عشرة نواب من البرلمان لقبول الملف، غير أن عددًا كبيرًا من المرشحين لم يلتزموا بتقديم التزكيات المطلوبة.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بدلا من موعد نوفمبر/تشرين الثاني المحدد سلفا للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.

وكان السبسي قد وقع، في الخامس من يوليو/تموز الجاري، عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.