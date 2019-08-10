بالفيديو.. لقطات نادرة تظهر موسم الحج قبل 81 عاما

ويظهر الفيديو الذي نشره حساب دارة الملك عبد العزيز عبر موقع "تويتر"، صباح اليوم، السبت، تواضع مكونات المكان، واختلاط أصوات الحجاج وقلة أعدادهم والدواب الناقلة وجلبة الحركة.

وبدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم السبت، 10 أغسطس/آب.

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ونشرت قناة " الإخبارية فيديو يرصد توافد أعداد غفيرة من الحجاج إلى جبل عرفات، بعدما أمضى أغلبهم ليلتهم في منى، فيما يعرف بـ"يوم التروية".

وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، "واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة و(..) حركة مرورية تتسم بالانسيابية".

وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات، وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.