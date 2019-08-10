مصدر طبي لـ"سبوتنيك": قتيلان في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي 

بنغازي -سبوتنيك. وأفاد مصدر بالمركز الطبي بمنطقة بالعون، القريبة من الهواري، لوكالة "سبوتنيك"، بـ "وصول عدد 2 قتيل وجرح 10 أشخاص، من بينهم طفل، إثر الانفجار الذي وقع أمام أحد محل أركان للمواد الغذائية في منطقة الهواري، غربي المدينة".

© Photo / Media.Center

ومن جانبها، قالت مصادر طبية لوكالة "رويترز" إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

واطلع صحفي من "رويترز" موجود في مستشفى ببنغازي على قائمة باسمي القتيلين، اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ولم يرد المتحدث باسم البعثة على اتصالات هاتفية أو رسائل بالبريد الإلكتروني.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إن "الانفجار وقع أمام سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي".

وتشهد ليبيا منذ أبريل/نيسان الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.