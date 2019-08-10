الإحصاء السعودية: عدد الحجاج تجاوز 2.4 مليون حاجا 

وذكرت الهيئة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت 10 أغسطس / آب: "إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة المكرمة تجاوز 2.4 مليون حاجا، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم".

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وأضافت: "سيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل الساعة التاسعة من مساء اليوم".

ولفتت الهيئة إلى أن عدد الحجاج من خارج المملكة تجاوز 1.8 مليون حاجا، إضافة إلى أكثر من 632 ألفا آخري من حجاج الداخل.

وبدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم السبت.

وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية.

وجهزت سلطات الحج آلاف المخيمات في عرفات لاستقبال الحجاج مع ضمان أدوات السلامة خاصة مع توافد، العدد الهائل من الحجاج إلى عرفات.

وتقول هيئة الأرصاد السعودية، إنه من المتوقع أن تكون السماء، غائمة جزئيا، مشيرة إلى أن سحبا رعدية ممطرة تظهر في سماء الحرم مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.

ويمضي الحجاج وقتهم في يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي حجة، في العبادة وذكر الله والتلبية أملا في التطهر من ذنوبهم والاستجابة لدعواتهم.

وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق الجمعة، إن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

ومن المقرر أن يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل "النفرة" بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة، التي يبيتون فيها وسيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق، وعددها 3 أيام.