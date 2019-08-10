الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني

ودعا غوتيريش في بيان أطراف الصراع إلى "إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين"، بحسب رويترز.

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وقالت مصادر طبية يوم الجمعة إن ما لا يقل عن ثمانية مدنيين قتلوا في عدن المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة

وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا خلال اشتباكات في معسكر الفريق الأمني ​​للقصر الرئاسي في عدن، بحسب ما نقلت محطة "العربية" التلفزيونية السعودية عن مصادر لها.

وهزت انفجارات قوية عدن، ليل الجمعة، وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة، بحسب المحطة.

وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الاسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية في اللحوم، شمال عدن.

وقالت مصادر طبية للمحطة إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا الجمعة إثر تجدد الاشتباكات التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن.

وكانت العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، عدن، شهدت اشتباكات عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعوته قواته إلى اقتحام قصر معاشيق حيث مقر رئاسة الجمهورية والحكومة.

كما ولا تزال المواجهات تدور بين الحين والآخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين.