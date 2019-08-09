الاردن يزود فلسطين بالمشتقات النفطية

جي بي سي نيوز:- وقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية"من وعبر الأردن" بالاستفادة من الخبرة الأردنية.

ووقع المذكرة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.

وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في المملكة وتصديرها الى فلسطين وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية بالاضافة الى مجالات التعاون الطاقي المشترك.

وقالت الوزيرة زواتي عقب التوقيع ان المذكرة تاتي تجسيدا لعلاقات التعاون الاخوي المتينة التي تربط البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين مشيدة بالتعاون الطاقي القائم بين الأردن وفلسطين.

وأكدت أهمية تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنويع مصادره من الطاقة مبدية استعداد المملكة لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني خاصة في مجال قطاع تسويق المشتقات النفطية.

من جانبه اكد الوزير بشارة أهمية مذكرة التفاهم في تحديد معايير التعامل فيما يخص توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية واصفا المذكرة بانها امر حيوي ومهم للطرفين وتاتي استكمالا لاعمال اللجنة الفلسطينية-الأردنية العليا المشتركة.

وقال ان المذكرة تاتي في اطار توثيق علاقات التعاون بين البلدين لخدمة مصالحهما الاقتصادية خاصة وان سوق المشتقات النفطية في الأردن يعد متقدما واصفا المذكرة بانها لبنة أخرى في صرح العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وفلسطين والشعبين الشقيقين، ومطلبا مهما للطرفين سينعكس إيجابا على شعبي البلدين "وسيتم تلمس نتائجه الإيجابية قريبا".

وقدر الوزير بشارة قيمة مستودرات دولة فلسطين من المشتقات النفطية سنويا بمبلغ يتراوح ما بين 5ر2 الى 3 مليار دولار.

وأشار الى ان سلطة الطاقة الفلسطينية تتابع بشكل حثيث موضوع رفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن واصفا المشروع بانه تطور هام "ننظر اليه ببالغ الأهمية" ويجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وحكومتا البلدين.