فيسبوك تسعى إلى دفع الملايين لترخيص الأخبار

تتواصل فيسبوك مع كبار ناشري الأخبار والمؤسسات الإخبارية البارزة على أمل تأمينها لصفقات الترخيص من أجل إعادة نشر القصص والمحتوى الإخباري على منصتها، وذلك وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد تصل قيمة الصفقات إلى ملايين الدولارات لكل ناشر، مع تقديم فيسبوك ما يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا لحقوق الترخيص لبعض المنافذ.

ومن بين أولئك الذين شاركوا في المناقشات المبكرة، هناك (ABC News) المملوكة لشركة ديزني، وبلومبرج، وداو جونز (الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال)، والواشنطن بوست.

وما تزال الشركة في خضم الجدل المستمر منذ سنوات حول فشلها في حساب تأثيرها على المجتمع والطرق التي تلاعب بها الممثلون السيئون بمنصتها.

ويبدو أن فيسبوك على استعداد لتجريب الأخبار مرة أخرى، وتريد الشركة الآن إعادة الناشرين على أمل أن تتمكن من إعادة تأسيس نفسها كوجهة للأخبار الموثوقة والمناقشات الحقيقية.

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ووفقًا للتقرير، فإن فيسبوك تخطط لتضمين هذه المقالات كجزء من قسم الأخبار المخصص الذي من المفترض إطلاقه في وقت ما هذا الخريف.

وسيوقع الناشرون على صفقات تستمر لما يصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، وسيتمكنون من التحكم في كيفية ظهور المقالات على فيسبوك وما إذا كان القراء سيتلقون مقتطفات فقط، مثل العنوان وبعض النصوص، قبل إرسالها إلى موقع الناشر.

وقد تطلق شركة التواصل الاجتماعي المبادرة الجديدة في وقت مبكر من هذا العام، وذلك بالرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أي منافذ إخبارية قد وافقت فعليًا على شروط فيسبوك.

وواجهت الشركة في السنوات الأخيرة انتقادات واسعة بسبب استحواذها على إيرادات الإعلانات الضخمة مع تحويل حركة المرور إلى المؤسسات الإخبارية الهامشية.

ومن شأن إبرام صفقات مع بعض العلامات التجارية الكبرى في صناعة الأخبار أن يسمح لفيسبوك بعرض صحافة عالية الجودة مع دعم مباشر للمؤسسات التي تنتجها.