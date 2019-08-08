الخارجية العراقية تصدر بيانا حول ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق

وذكر المتحدث في البيان الذي نشر على موقع الوزارة أنه "ضمن سعي وزارة الخارجية إلى جانب وزارتي الدفاع والصحة لإنهاء ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وبمشاركة بعثة الصليب الأحمر في بغداد جرت مراسم تسليم رفات 46 من المفقودين كان قد تمكن الفريق الفني المعني من العثُور عليها في محافظة المثنى في 2019/3/6، وأسفرت نتائج التحليل الجيني عن أن هذه الرفات تعود للمفقودين الكويتيين".

وأضاف البيان "وفي هذا السياق يؤكد العراق أنه لن يدخر أي جهد لتحديد مصير المفقودين الآخرين، وما تم اليوم من عملية تسليم يؤشر على استمرار الجهود للتوصل إلى معرفة مصير الآخرين".

وختم البيان "نتقدم بالشكر، والامتنان لما بذلته بعثة الصليب الأحمر في بغداد من جهود كبيرة منذ عام 1991، والتي كان لها الأثر الكبير لتحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني".

يذكر أن الكويت كانت قد تسلمت، اليوم الخميس، رفات كويتيين من السلطات العراقية، كان أصحابها مفقودين منذ غزو العراق للكويت في تسعينيات القرن الماضي.