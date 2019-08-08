أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وزيرة الداخلية اللبنانية: مشكلتنا سياسية بامتياز وقد تفجر مجلس الوزراء

Google+ Print

وأضافت الوزيرة في حديث لمجلة "الأفكار" اللبنانية، أن المشكلة في لبنان لم تعد الدعوة إلى جلسة للحكومة، مشيرة إلى أن رئيس سعد الحريري حذّر من الدعوة إلى جلسة وزارية، "خوفا من انفجار الحكومة في حال لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين"، بحسب ما نشرته "الجديد".

© Sputnik . Zahra Al-Amir

وتحدثت الوزيرة اللبنانية عن حادثة قبرشمون، قائلة: "لا مشكلة في إحالة الجريمة على المحكمة العسكرية، لكن يجب أن لا يحصل أي تدخل سياسي في التحقيق، والتدخل السياسي في أي أمر قضائي أو أمني يحرق الطبخة".

وأشارت إلى أن "الموازنة جيدة وليست شكلية كما قيل لكنها غير كافية ويجب أن تستكمل في موازنة 2020".

وأوضحت الحسن أن "قانون العفو العام قيد التحضير، لكنّه لن يشمل المتورطين بجرائم إرهابية"، مشيرة إلى أن "مكافحة الفساد بدءا من وزارة الداخلية".

ولفتت إلى أن إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها يعتبر حق دستوري، "فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل، وهناك بعض المخاوف لدى بعض الأحزاب أو المكونات السياسية، إنما لا يمكن أن نبقى متخوفين من حدوث تغيير ديموغرافي بأن نحجب هذا الحق عن المرأة ونستعمله كفزاعة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام