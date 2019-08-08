إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين

أتاحت سياسات إنستاجرام لأحد شركاء الإعلان إساءة استخدام كميات هائلة من بيانات المستخدم العامة وإنشاء سجلات مفصلة عن أماكن وجود المستخدم الفعلية والصور التي كان من المفترض أن تختفي بعد 24 ساعة .

وتشكل الملفات الشخصية، التي جُمعت من قبل شركة التسويق (Hyp3r) الواقع مقرها في سان فرانسيسكو، انتهاكًا واضحًا لقوانين إنستاجرام.

وحدثت تلك الانتهاكات على مدار العام الماضي من قبل شركة تعتبرها إنستاجرام واحدة من شركاء التسويق على فيسبوك، حيث أدرجت فيسبوك (Hyp3r) في قائمتها الحصرية لشركاء فيسبوك للتسويق.

وأرسلت إنستاجرام إلى (Hyp3r) خطاب وقف وإيقاف مؤكدة أن الشركة الناشئة قد خرقت قواعد المنصة المملوكة لشركة فيسبوك.

ويُعد من غير الواضح إجمالي حجم بيانات إنستاجرام التي حصلت عليها (Hyp3r)، وذلك بالرغم من أن الشركة قالت علنًا: إنها تمتلك مجموعة بيانات فريدة من نوعها لمئات الملايين من المستهلكين الأعلى قيمة في العالم.

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وقالت مصادر: إن أكثر من 90 في المئة من بيانات (Hyp3r) جاءت من إنستاجرام، موضحين أنها تحصل على أكثر من مليون منشور من إنستاجرام شهريًا.

وأوجدت (Hyp3r) أدوات سمحت لها بتحديد المواقع الجغرافية لمواقع محددة وجمع بيانات إنستاجرام العامة، بما في ذلك منشورات المستخدم؛ ومعلومات الملف الشخصي؛ والمواقع التي زارها.

ويمكن استخدام هذه البيانات من قبل عملاء (Hyp3r) لاستهداف الأشخاص عبر الإعلانات في ظل وجود قاعدة بيانات لآلاف المواقع.

وتبين أن (Hyp3r) تجمع البيانات من المستخدمين وتخزنها بشكل غير صحيح، بما في ذلك القصص، والتي تختفي بعد 24 ساعة ولا يمكن الوصول إليها من خلال الأدوات التي تتيحها المنصة للأطراف الخارجية.

وصممت (Hyp3r) أداة لجمع القصص، مع حفظ الصور إلى أجل غير مسمى، جنبًا إلى جنب مع البيانات الوصفية المرتبطة.

وأصبحت شركة التسويق قادرة – من خلال جمعها للمعلومات – على إنشاء ملفات تعريف تفصيلية لأعداد كبيرة من تحركات الأشخاص وعاداتهم.

وقالت إنستاجرام في بيان: نتيجة الإجراءات وانتهاك سياساتنا فقد أزلنا (Hyp3r) من المنصة، وغيرنا المنتج الذي يجب أن يساعد في منع الشركات الأخرى من جمع صفحات المواقع العامة بهذه الطريقة.

وكانت (Hyp3r) تستغل ميزة في المنصة سمحت لأي شخص بمشاهدة المعلومات على صفحات الموقع العامة، حتى لو لم يتم تسجيل الدخول إلى إنستاجرام في ذلك الوقت.

وعمدت المنصة إلى ذلك من أجل عرض المواد على الخدمة والتأكد من ظهورها في نتائج بحث جوجل، لكنها أوقفت الوصول إلى صفحات الموقع هذه إلا إذا قام المستخدمون بتسجيل الدخول إلى الخدمة.

ونفت (Hyp3r)، التي تأسست في عام 2015، انتهاك قواعد إنستاجرام، بحجة أن الوصول إلى البيانات العامة على المنصة بهذه الطريقة أمر مشروع ومبرر.

وتصف الشركة نفسها بأنها منصة تسويق تعتمد على الموقع تساعد الشركات على إطلاق البيانات الجغرافية الاجتماعية للحصول على عملاء ذوي قيمة عالية.

وقالت شركة التسويق: نحن شركة تتيح التسويق الممتع والمتوافق مع قوانين خصوصية المستهلك وشروط خدمات الشبكات الاجتماعية، ولا نشاهد أي محتوى أو معلومات لا يمكن الوصول إليها بشكل عام من قبل الجميع عبر الإنترنت.