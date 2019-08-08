سامسونج تكشف عن حاسب Galaxy Book S

كشفت شركة سامسونج عن جهاز (Galaxy Book S)، وهو حاسب محمول فائق النحافة وعمر بطارية يصل إلى 23 ساعة ونظام التشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، على أن يكون متاحًا في شهر سبتمبر.

ويأتي جهاز (Galaxy Book S) بشاشة تعمل باللمس من قياس 13.3 إنشًا، مع معالج (Snapdragon 8cx) من كوالكوم ثماني النوى المصنع وفق تقنية 7 نانومتر، واتصال (LTE) مدمج عبر دعم (Nano SIM)، وبطارية تدوم لمدة 23 ساعة كما تدعي سامسونج.

ويعمل الجهاز بواسطة نظام التشغيل ويندوز 10 في وضع S، وهو إصدار صغير من نظام التشغيل لا يمكنه تشغيل التطبيقات إلا من متجر ويندوز – وبالتحديد تطبيقات (UWP) وتطبيقات (Win32) التي وافقت عليها مايكروسوفت.

ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع (SSD) قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية كاملة، ومنفذ USB-C.

وتقول سامسونج: إن منصة الحوسبة الجديدة (Snapdragon 8cx) تتيح أداء وحدة المعالجة المركزية أكبر بنسبة 40 في المئة بالمقارنة مع (Galaxy Book 2)، وأداء رسومات أكبر بنسبة 80 في المئة وعرض نطاق ذاكرة إضافي.

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ويتميز الجهاز بقارئ بصمات الأصابع المضمن في زر الطاقة للمصادقة عبر ميزة (Windows Hello)، كما يأتي مع مكبرات صوت ستيريو من (AKG)، مع تقنية (Dolby Atmos).