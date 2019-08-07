سامسونج تعلن عن Note 10 و Note 10 Plus

أعلنت شركة سامسونج في حدث بوسط مدينة بروكلين في مركز باركليز عن نسختين من هاتفها الذكي الرائد (Galaxy Note 10)، الأولى الهاتف العادي (Note 10)؛ والثانية الهاتف الأكبر (Galaxy Note 10 Plus).

ومن بين الأشياء البارزة في الجهاز مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج تحت الشاشة، وبطاريات كبيرة سريعة الشحن، ومعالج سريع، وقلم (S Pen) المحسن من خلال التعرف على الإيماءات.

ويبدأ سعر (Note 10) من 949 دولارًا، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع (UFS 3.0).

بينما يبدأ سعر (Note 10 Plus) من 1099 دولارًا مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع (UFS 3.0)، ويمكنك دفع 100 دولار إضافية للحصول على ذاكرة تخزين 512 جيجابايت.

وتتاح كلا النسختين للطلب المسبق ابتداءًا من اليوم، على أن تصل إلى المستخدمين بتاريخ في 23 أغسطس.

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وصنعت سامسونج إطارات الهواتف من الألمنيوم المقاوم للخدش المصنفة وفقًا لمعيار (IP68)، بحيث يمكنها تحمل الوجود تحت الماء لمسافة 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، مع زجاج الحماية (Corning’s Gorilla Glass 6) والذي يمكنه تحمل ما يصل إلى 15 سقوط متتالي من ارتفاع متر واحد على الأسطح الخشنة.

وتطلق شركة سامسونج اسم (Infinity-O) على التصميم الذي يتضمن حفرة في أعلى وسط الشاشة، والتي تتضمن الكاميرا الأمامية.

وألغت سامسونج الماسح الضوئي للقزحية، وهي العلامة المميزة لهواتف (Note) منذ عام 2016، وحل محله مستشعر الإضاءة المحيطة وسماعة الأذن.

وتتضمن الهواتف في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية العدسة مع فلاش (LED)، بينما يشتمل الجزء السفلي على منفذ (USB-C) ومكبر صوت يعمل مع سماعة الأذن لتقديم صوت ستيريو، في حين يتواجد على الجانب الأيسر أزرار الصوت بجوار زر الطاقة.

وتفتقد نماذج هذا العام من هواتف جالاكسي نوت 10 إلى زر بيكسبي Bixby المخصص ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، كما أن جهاز الاستشعار الخاص بالصحة غير موجود، والذي يأخذ القياسات الحيوية، مثل معدل ضربات القلب؛ والأكسجين في الدم؛ وضغط الدم.

ويأتي هاتف (Galaxy Note 10) بشاشة بقاس 6.3 إنشًا، وبدقة 2280×1080 بيكسلًا، وبكثافة 401 بيكسلًا بالإنش، بينما يأتي (Galaxy Note 10 Plus) بشاشة من قياس 6.8 إنشًا، وبدقة 3040×1440 بيكسلًا، وبكثافة 498 بيكسلًا بالإنش.

وتوفر سامسونج هاتف (Galaxy Note 10) بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة متغيرة f/1.5/2.4 مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميجابيكسل واسعة بفتحة f/2.2 مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.1 مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة.

بينما وفرت هاتف (Galaxy Note 10 Plus) بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة متغيرة f/1.5/2.4 مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميجابيكسل واسعة بفتحة f/2.2 مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.1 مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة، إلى جانب كاميرا ToF DepthVision.

ويحتوي كلا الجهازين على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f/1.9 ومجال رؤية بزاوية 80 درجة، ويمكن لهاتفي (Galaxy Note 10) و (Galaxy Note 10 Plus) تسجيل مقاطع بدقة (4K) مع دعم اختياري لميزة (+HDR10).

ويعمل كل من (Galaxy Note 10) و (Galaxy Note 10 Plus) على تشغيل صوت ستريو من خلال سماعة الأذن ومكبر صوت في الأسفل، وهي مضبوطة بواسطة (AKG Acoustics)، مع دعم تنسيق (DSD) وتقنية (Dolby Atmos 3D) للصوت المحيطي في التطبيقات المدعومة.

وتأتي سلسلة (Galaxy Note 10) مزودة بقلم (S Pen) الحساس لما يصل إلى 4096 مستوى من الضغط، مع وجود مودم بلوتوث، ويرتبط الهاتف بالقلم لإلغاء قفل الهاتف وتنشيط الكاميرا والتنقل بين العدسات والتحكم في تشغيل الموسيقى، إلى جانب ميزة الإيماءات، على غرار إيماءات هاتف (LG G8 ThinQ).

وتعمل الهواتف بواسطة معالج (Exynos 9825) من سامسونج أو (Snapdragon 855) من كوالكوم، ومن المحتمل أن تحصل نسخ أمريكا الشمالية واللاتينية وهونج كونج والصين واليابان على رقاقة كوالكوم.

وتتضمن الهواتف ميزة الشحن السريع من سامسونج المسماة (Superfast)، والتي توفر ساعة من الاستخدام مقابل الشحن لدقائق معدودة عبر شاحن بقدرة 45 واط، مع دعم الهواتف لميزة الشحن اللاسلكي حتى قدرة 12 واط للهاتف الأصغر و 20 واط للهاتف الأكبر.

وحسنت سامسونج ميزة (PowerShare)، والتي تتيح استخدام الهواتف لإعادة شحن الملحقات الأخرى لاسلكيًا عن طريق وضعها على الجزء المسطح من الأغطية الخلفية للهواتف أسفل الكاميرا، بحيث إنها توفر الآن سرعة شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط.

ويأتي هاتف (Galaxy Note 10) ببطارية بسعة 3500 ميلي أمبير، بينما يتضمن هاتف (Galaxy Note 10 Plus) بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير.