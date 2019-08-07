تميم يسعد القطريين بما فعله في المغرب

ونشرت
الأنباء القطرية "قنا" خبرا، قالت فيه إن السباح القطري الصغير، تميم، تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة.
السباح القطري تميم محمد يحقق الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية التي تختتم منافساتها اليوم في المغرب.#قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 7, 2019
وأشارت إلى أن إنجاز تميم، كان ضمن مشاركته في البطولة العربية الـ14 للسباحة المقامة للأعمار السنية، التي تختتم اليوم الأربعاء فعالياته في المغرب.
وأشادت وسائل إعلام قطرية، وحسابات لعدد من مستخدمي مواقع التواصل بهذا الإنجاز القطري.
وقالت
"الشرق" القطرية، إن تلك الميدالية تعد الثالثة للسباح القطري تميم في تلك البطولة، وهو الإنجاز الذي أسعد كل الشعب القطري.
القطري تميم محمد يحقق ميدالية ذهبية ثانية في البطولة العربية للسباحةhttps://t.co/Tm3c2f8auF pic.twitter.com/anFUvAV2sQ— بوابة الشرق (@alsharq_portal) August 7, 2019
وسبق وفاز تميم بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر فراشة والميدالية الفضية لسباق 50 متر حرة.
ويشارك في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية نحو 250 سباحا وسباحة .
كما نشر الاتحاد القطري للسباحة بيانا، أشاد فيها بأداء السباح تميم محمد، مباركا للشعب القطري بهذا الإنجاز.