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تميم يسعد القطريين بما فعله في المغرب

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تميم يسعد القطريين بما فعله في المغرب تميم يسعد القطريين بما فعله في المغرب

ونشرت

الأنباء القطرية "قنا" خبرا، قالت فيه إن السباح القطري الصغير، تميم، تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة.

​وأشارت إلى أن إنجاز تميم، كان ضمن مشاركته في البطولة العربية الـ14 للسباحة المقامة للأعمار السنية، التي تختتم اليوم الأربعاء فعالياته في المغرب.

​وأشادت وسائل إعلام قطرية، وحسابات لعدد من مستخدمي مواقع التواصل بهذا الإنجاز القطري.

​وقالت

"الشرق" القطرية، إن تلك الميدالية تعد الثالثة للسباح القطري تميم في تلك البطولة، وهو الإنجاز الذي أسعد كل الشعب القطري.

​وسبق وفاز تميم بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر فراشة والميدالية الفضية لسباق 50 متر حرة.

 

​ويشارك في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية نحو 250 سباحا وسباحة .

​كما نشر الاتحاد القطري للسباحة بيانا، أشاد فيها بأداء السباح تميم محمد، مباركا للشعب القطري بهذا الإنجاز.

SputnikNews

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