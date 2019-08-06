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قطر الأكثر تضررا… تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية

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قطر الأكثر تضررا… تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية قطر الأكثر تضررا… تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية

ذكر ذلك تقرير نشره موقع "معهد الموارد العالمية "دبليو آر أي"، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس / آب، وأوضح أن "أطلس قنوات المياه" التابع لمعهد الموارد العالمية، يكشف أن حوالي ربع سكان العالم يواجهون نقصا وشيكا في المياه الصالحة للشرب. 

وبحسب الموقع فإن 17 دولة تعتبر موطنا لأكثر من ربع سكان العالم، مشيرا إلى أنها تعاني من مستويات مرتفعة للغاية مما وصفه بـ"الإجهاد المائي"، مشيرا إلى أن المياه قد تنضب في هذه المناطق قريبا.

وأوضح التقرير أن الكويت جاءت في المرتبة رقم ضمن الدول الأولى، التي تعاني خطرا محدقا متعلقا بشح المياه. 

وبحسب التقرير، فإن قائمة الدول، التي تعاني من خطر وشيك في نضوب المياه في مقدمتها قطر، فلسطين، لبنان، إيران، الأردن، ليبيا، الكويت، ، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، سان مارينو، البحرين، الهند، باكستان، تركمانستان، وسلطنة عمان. 

وأشار التقرير إلى قول أندرو ستير، الرئيس التنفيذي للمعهد: "الشح المائي هو أكبر أزمة لا أحد يتحدث عنها، عواقبه على مرأى من الجميع في شكل انعدام الأمن الغذائي، والصراع والهجرة، وعدم الاستقرار المالي".

وقال التقرير، إن منطقة الشرق الأوسط ستكون الخاسر الأكبر، من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بنسبة ستتراوح بين 6 إلى 14 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. 

SputnikNews

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