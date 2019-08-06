صفقة اليوم.. خصم 97% على حزمة أدلة السفر وتعلم اللغات من Lonely Planet 

حزمة أدلة السفر لدول أوروبا من Lonely Planet وتعلم اللغات ـــــ Lonely Planet Travel Guides & Transparent Language Learning Subscriptions – Europe

عدد أدلة السفر: 11

عدد اللغات: 5

تقدم لك هذه الحزمة العديد من أدلة السفر التي ستساعدك في رحلتك وفقًا لاحتياجاتك الشخصية واهتماماتك، وتضم خرائط ملونة، ونصائح من السكان المحليين لتوفير الوقت والمال والتنقل بسهولة، وتجنب الازدحام، والمتاعب. بالإضافة إلى تعلم 5 لغات جديدة بسهولة وسرعة، لتتمكن من التحدث إلى السكان المحليين.

معلومات أساسية في متناول يدك عن البلد الذي ستزوره من سكانها المحليين مثل: ساعات العمل، وأرقام الهواتف، والمواقع الإلكترونية، ونصائح للتنقل والأسعار.

مراجعات صادقة لجميع ميزانيات الطعام، والإقامة، ومشاهدة المعالم السياحية، والخروج والتسوق والعديد من النقاط الخفية التي لا توجد في معظم الكتب الإرشادية.

السعر الأصلي قبل الخصم: 931 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر (لونلي بلانت) Lonely Planet أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، حيث يقدم القائمون عليه محتوى موثوق به – رقمي ومطبوع – من الخبراء الذين يزورون كل جهة. حول العالم، ويقدم قائمة سنوية تشمل تقييمات للمناطق السياحية حول العالم.

لا شك أن أدلة السفر هي المنقذ عندما تكون في بلد جديد تزوره لأول مرة، حيث تعطيك نظرة ثاقبة حول أفضل أماكن الإقامة، والمطاعم، والمعالم السياحية، مما يتيح لك الاستفادة القصوى من تجربة السفر.

إذا كنت تخطط لقضاء إجازة هذا العام في دولة أوروبية، فيمكنك الاستعانة بحزمة (تعلم اللغات، وأدلة السفر لدول أوروبا من Lonely Planet) مع خصم يصل إلى 97%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 931 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 19.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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هذه الحزمة مليئة بالموارد التي ستفيدك في سفرك، حيث إنها تضم 11 كتابًا إلكترونيًا مختلفًا – دليل البلد والمدينة – وكلها تضم ما تحتاج معرفته حول وجهتك التي تختارها.

تغطى أدلة السفر دولًا مثل: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والبرتغال خرائط ملونة، كما تحتوي على مسارات للأماكن، ونصائح من سكان محليين لتوفير الوقت والمال والتنقل بسهولة، وملاحظات حول مناطق الجذب، بالإضافة إلى رؤى ثقافية ستمنحك فهمًا أعمق للبلد.

توفر لك هذه الحزمة معلومات أساسية عن البلد الذي ستزوره من سكانها مثل: ساعات العمل، وأرقام الهواتف، والمواقع الإلكترونية، ونصائح للتنقل والأسعار، كما تقدم لك مراجعات صادقة لجميع الميزانيات الطعام، والإقامة، ومشاهدة المعالم السياحية، والخروج، والتسوق، والعديد من المعلومات الخفية التي تفوتها معظم الكتب الإرشادية.

كما تساعدك هذه الحزمة على تعلم 5 لغات جديدة بسهولة وسرعة من خلال دمج الأنشطة، والنصوص التفاعلية، والمحفزات الصوتية والمرئية لمنح المتعلمين تجربة أكثر جاذبية وفعالية مع لغة جديدة.

تعلم من خلال القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، واستخدم تطبيق الهاتف المحمول للتعلم أثناء التنقل، و استخدم الدروس الصوتية القابلة للتحميل للتعلم في وضع عدم الاتصال.

أخيرًا، ستجد أيضًا كتب الطبخ التي تحتوي على الوصفات الأكثر أصالة من بلدان مثل: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. تأتي الوصفات مباشرة من بائعي الطعام في الشوارع ، والطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان، وطهاة محليين، وغيرهم الكثير.

فيما يلي أدلة السفر واللغات التي تتضمنها هذه الحزمة:

France Travel Guide

From The Source – France (Cookbook)

Pocket Paris

Spain Travel Guide

From The Source – Spain (Cookbook)

Italy Travel Guide

From The Source – Italy (Cookbook)

Pocket Rome

Germany Travel Guide

Pocket Berlin

Portugal Travel Guide

Transparent Language Learning (French)

Transparent Language Learning (Spanish)

Transparent Language Learning (Italian)

Transparent Language Learning (German)

Transparent Language Learning (European Portuguese)

الحصول على الصفقة: من هنا.