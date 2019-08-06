أخبار عاجلة

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
مساء dmc - لقاء خاص مع د. محمد القرش معاون وزير الزراعة و المتحدث باسم الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد... وشقيقه يحلف اليمين

Google+ Print
الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد... وشقيقه يحلف اليمين الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد... وشقيقه يحلف اليمين

كشف الديوان الملكي، في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لن يقضي إجازة عيد الأضحى داخل البلاد.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني، يطير إلى بريطانيا، من أجل عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، وعلى رأسها رئيس البريطانية، بوريس جونسون.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني، غادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن يلتقي خلالها رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون.

وأوضحت أن الملك عبد الله الثاني، سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة، التي سيطير لها عقب لقائه مع جونسون.

وأوضح الديوان الملكي أن اللقاء بين الملك عبد الله الثاني مع رئيس وزراء بريطانيا، سيتناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تربط الأردن والمملكة المتحدة.

كما سيبحث الطرفان التطورات الإقليمية الراهنة، وسيقدم العاهل الأردني التهنئة لرئيس وزراء بريطانيا، بمناسبة توليه منصبه.

كما أشار الديوان الملكي الأردني، إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبد الله الثاني، حلف اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة.

وأوضحت أن الأمير فيصل بن الحسين، حلف اليمين الدستورية كنائب للملك عبد الله الثاني، في فترة غيابه خارج البلاد.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام