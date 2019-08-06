واشنطن قلقة من اعتزام تركيا تنفيذ عملية شرق نهر الفرات في سوريا

جي بي سي نيوز :- قالت واشنطن إنها تشعر بالقلق إزاء اعتزام الجيش التركي القيام بعملية شرق نهر الفرات في سوريا، وإنها تعتبر هذه الأعمال غير مقبولة.

وقالت رئيسة المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغوس، في حديث لمراسل "تاس" اليوم: "هذه النشاطات العسكرية أحادية الجانب، تثير قلقنا الجدي، خاصة عندما قد تكون القوات الأمريكية في مكان قريب، بينما تستمر العمليات مع شركائنا المحليين ضد فلول داعش. نحن نعتبر هذه النشاطات غير مقبولة، وندعو تركيا مجددا إلى العمل لوضع منهج مشترك".

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية، أن بلادها تواصل بحث موضوع المنطقة الأمنية، مع السلطات التركية، وتعتبر هذا الحوار الطريقة الوحيدة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ماضية في تنفيذ عملية شرق الفرات، وأنها أخطرت كلا من واشنطن وموسكو بذلك.

وأضاف أن العملية ستطال منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

المصدر: تاس