النظام يتحدث عن قصف حميميم ويستأنف الهجوم على إدلب

جي بي سي نيوز :- أعلن النظام السوري، الإثنين، تعرض محيط قاعدة "حميميم" الجوية بمحافظة اللاذقية لقصف، واستئنافه الهجوم على منطقة "خفض التصعيد".

ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله: "قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية، سقطت في محيط القاعدة، ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

ولم يحدد المصدر عدد القتلى أو المصابين، مشيرا إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 12:30 ت.غ.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن "القصف"، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أطلقوا ثلاث قذائف تجاه القاعدة، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".

والإثنين، استأنفت قوات النظام غاراتها في محافظة إدلب، بعد وقت قصير من إعلانها وقف العمل بوقف إطلاق النار في المنطقة، متهمة الفصائل بعدم الإلتزام به، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن طيران النظام شن أول غارة منذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

وأضاف أن الغارة استهدفت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع "تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المنطقة".

وكان النظام السوري أعلن مساء الخميس، بالتزامن مع انعقاد جولة لمفاوضات أستانا والتي اختتمت أمس، موافقته على هدنة في شمال غرب سوريا، شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح، تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام وتمنع وجود الأسلحة المتوسطة والثقيلة ضمن مسافة 20 كيلومترا.

وعلقت إيران على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، معتبرة أنه لا يطبق على من أسمتهم "الإرهابيين"، مشيرة إلى "جبهة النصرة"، وهو الاسم السابق لهيئة تحرير الشام التي يقودها أبو محمد الجولاني,وفق وكالات .

جاء ذلك وفق ما أكده مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية، علي أصغر حجي، قائلا إنه "منصوص عليه في اتفاق سوتشي المؤرخ في 17 أيلول/ سبتمبر 2018".

وفي المقابل، أعلنت فصائل المعارضة في إدلب قبولها وقف إطلاق النار، الذي بدأ فجر الجمعة بضمانة تركية روسية إيرانية، إلا أنها في الوقت ذاته أكدت استنفارها ضد أي محاولة لخرقه من طرف النظام وحلفائه.