مسح..2.5 مليار دولار تسهيلات للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية بالربع الثاني

عدد المستثمرين الحاصلين على تسهيلات للتداول بالأسهم السعودية يرتفع 15%

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين للتداول في سوق الأسهم السعودية- تداول تراجعا هامشيا بالربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي؛ متأثرة بانخفاض قيمة التمويل المباشر مقابل ارتفاع قيمة التمويل غير المباشر.

وانخفض التمويل المتاح للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية، وفقاً لبيانات حديثة لهيئة السوق اطلع عليها "مباشر"، بنحو 3.8 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغ حجم التمويل المتاح المتداولين بسوق الأسهم السعودية 9.37 مليار ريال (2.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتمويل بلغ 9.74 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في الربع المقابل من عام 2018.

وارتفع عدد العملاء الذين حصلوا على تسهيلات بغرض التداول في الأسهم السعودية 14.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري؛ ليصل إلى 2217 عميلا، مقارنة بــ 1930 عميل بالربع الثاني من العام 2018.

وبلغت قيمة التمويل المستخدم من جانب المستثمرين لتمويل تداول الأسهم 6.29 مليار ريال (1.68 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بــ 7.04 مليار ريال (1.88 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

التمويل المباشر

واستحوذ التمويل المباشر على 90.27 بالمائة من إجمالي التمويل المتاح أمام المستثمرين للتداول بالأسهم في السوق السعودية بالربع الثاني من العام الجاري (أي يقدم مباشرة من الشخص المرخص له إلى العميل)، مقابل 9.73 بالمائة تمويلاً غير مباشر (يتم من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له).

وانخفض التمويل المباشر المتاح للمستثمرين 7.3 بالمائة بالربع الثاني من 2019 على أساس سنوي؛ إلى 8.46 مليار ريال (2.26 مليار دولار)، مقارنة بـ 9.12 مليار ريال (2.43 مليار دولار) في الربع المماثل من العام 2018؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

وبلغ عدد المستثمرين الذين حصلوا على تمويل مباشر من الأشخاص المرخص لهم بالسوق السعودية 1343عميلاً، مقابل 1347 عميلاً بالربع الثاني من العام الماضي.

وانخفض التمويل المستخدم من التمويل المباشر المتاح 15.1 بالمائة بالربع الثاني من العام 2019 إلى 5.54 مليار ريال (1.48 مليار دولار)، مقارنة بــ 6.52 مليار ريال (1.74 مليار دولار) بالربع المماثل من عام 2018.

التمويل غير المباشر

وفي المقابل، ارتفع حجم التمويل غير المباشر الذي يحصل عليه العميل من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له بنحو 46.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري؛ إلى 912 مليون ريال (243.2 مليون دولار)، مقابل 621 مليون ريال (165.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

ووصل عدد العملاء في التمويل غير المباشر إلى 874 مستثمراً بنهاية الربع الماضي من العام الجاري، مقابل 583 مستثمراً بالربع الثاني من العام 2018.

الربع السابق

وعلى أساس ربعي، زادت قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين لتداول الأسهم بالسوق السعودية - تداول في الربع الثاني من 2019 مقارنة بقيمتها في الربع الأول من العام ذاته بنسبة 0.05 بالمائة، والذي بلغ خلاله 9.36 مليار ريال (2.49 مليار دولار).

وانخفض التمويل المستخدم 6.9 بالمائة مقارنة بقيمته البالغة 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 9.56 مليار ريال (2.55 مليار دولار) بنهاية عام 2018، تم استخدام منها 6.7 مليارا (1.79 مليار دولار).

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