اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

نطاق الفحص:

بإستثناء ماهو موضح في الفقرة التالية ، فقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الخاص بإرتباطات الفحص رقم (2410) "فحص المعلومات المالية الأولية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص القوائم المالية الأولية من توجيه إستفسارات بشكلٍ أساسي للأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. يعد الفحص أقل بشكلٍ كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لن نتمكن من الوصول إلى تأكيد عن علمنا بجميع الأمور الهامة التي يمكن اكتشافها خلال عملية مراجعة، وعليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة.

أساس الإستنتاج المتحفظ:

• إن إستمرارية المجموعة تعتمد على وجود سيولة مالية وتمويل ذاتى وخارجى وخطة مالية وتشغيليه تفصيلية توضح كيفية الحصول على سيولة مالية كافية بالإضافة إلى الطرق والكيفية لتنفيذ الخطة التشغيلية ومؤهلات العناصر البشرية التى ستدير وتنفذ هذه الخطة وأسباب ذلك متعدده منها:

أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 8,1 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (30 يونيو 2018م: 3,5 مليون ريال سعودي) وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 90,3 مليون ريال سعودي بما يعادل 46٪ من رأس المال وأن المطلوبات المتداولة الحالية والمتوقعة للمجموعة تفوق موجوداتها المتداولة، وكما هو موضح في الإيضاح رقم (1) فإنه لا يوجد بديل عملى تشغيلى حتى نهاية الفترة الحالية لحوالي 80٪ من إيرادات المجموعة فى السنتين الأخيرتين لزراعة الأعلاف الخضراء والتي تم إيقاف زراعتها وذلك لتغطية المطلوبات المتداولة ومصاريف المجموعة.

بالإضافة إلى أنه كما هو موضح في الإيضاح رقم (10) لم تقم المجموعة بتكوين مخصص للفروقات الزكوية والبالغة حوالي 88 مليون ريال سعودي بنـاءاً على رأي مستشارها الزكوى.

كذلك كما هو موضح في الإيضاح رقم (5) لم تقم المجموعة بدراسة الهبوط في قيمة الموجودات المتعلقة مباشرة بالتشغيل والإنتاج حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهبوط في القيمة". يشير هذا الوضع إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة ولم تفصح القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بشكل كاف عن هذا الأمر.

• كما هو موضح في الإيضاح رقم (6) حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لم تلتزم المجموعة بتقييم العقارات الإستثمارية من قبل خبير تثمين معتمد حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (40) والإفصاح عن مؤهلاته.

إستنتاج متحفظ :

بناءً على فحصنا، وبإستثناء الأمور الموضحة في فقرة أساس الإستنتاج المتحفظ، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعداداها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لفت إنتباه :

دون المزيد من التحفظ في إستنتاجنا، نود أن نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم (5) حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بأن الممتلكات، الآلات والمعدات تتضمن أراضي بلغت قيمتها 47,1 مليون ريال سعودي ليست مسجلة بإسم المجموعة.

أمر آخر :

تم فحص القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م بواسطة مراجع حسابات آخر، والذي أبدى إستنتاجاً غيرمتحفظ على هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بتاريخ 23 ذو القعدة 1439هـ الموافق 5 أغسطس 2018م.