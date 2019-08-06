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تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني)

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تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني) تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني)
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بتاريخ 04/12/1440ه الموافق 05/08/2019م، بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بمجمع قاعات مكارم، حي الوزارات -شارع الملك سعود، المملكة العربية ، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كل من الاجتماعين، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (13.53%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (13.54%) وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1440-12-04 الموافق 2019-08-05 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق الماريوت بمدينة الرياض، بمجمع قاعات مكارم، حي الوزارات -شارع الملك سعود، المملكة العربية السعودية وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 سبب عدم الانعقاد عدم إكتمال النصاب القانوني. نسبة الحضور (13.53%) للاجتماع الأول و (13.54%) للاجتماع الثاني أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لا يوجد . أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لا يوجد . معلومات اضافية - ستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من السادة المساهمين.

مباشر (اقتصاد)

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