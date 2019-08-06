بند توضيح مقدمة تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بتاريخ 04/12/1440ه الموافق 05/08/2019م، بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بمجمع قاعات مكارم، حي الوزارات -شارع الملك سعود، المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كل من الاجتماعين، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (13.53%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (13.54%) وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1440-12-04 الموافق 2019-08-05 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق الماريوت بمدينة الرياض، بمجمع قاعات مكارم، حي الوزارات -شارع الملك سعود، المملكة العربية السعودية وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 سبب عدم الانعقاد عدم إكتمال النصاب القانوني. نسبة الحضور (13.53%) للاجتماع الأول و (13.54%) للاجتماع الثاني أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لا يوجد . أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لا يوجد . معلومات اضافية - ستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من السادة المساهمين.
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