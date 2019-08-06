تعرف على طريقة تقديم شكاوى بطاقة التموين عن طريق الخط الساخن للوزارة

حرصا من الحكومة علي راحة المواطنين وتوفير كل السبل أمامهم ولتسهيل كافة الإجراءات وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الوسائل أمام المواطنين تمكنهم من تقديم شكواهم الخاصة ببطاقات التموين بكل سهولة ويسر والعمل علي حلها في أقرب وقت متاح.

خدمات وزارة التموين

وخلال الفترة الماضية فتحت الوزارة الباب أمام المواطنين المستحقين للدعم التمويني المقرر لهم شهريا العديد من الخدمات منها :

· إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

· خدمة تصحيح البيانات الواردة ببطاقة التموين حيث توجد نسبة بسيطة تصل إلي 20 % يها أخطاء توقف البطاقة التموينية.

· خدمة فصل أحد أفراد البطاقة من بطاقة أسرته وإجراء بطاقة جديدة خاصة به هو وعائلته.

· خدمة عودة الأفراد المحذوفين من البطاقة التموينية.

شكاوى وزارة التموين

كما أهتمت الوزارة بتلقي كل الشكاوى الواردة من المواطنين والخاصة بنقاط الخبز أيضآ.

وعند الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التموين وهو موقع دعم مصر والذي عمل علي تقليل الازدحام من أمام مكاتب التموين مع تسهيل الاستفادة من كل خدمات الوزارة، ولكن مع الضغط المتزايد عليه لم يتمكن الكثير من المواطنين من حل شكواهم المتعددة، لذا وفرت الوزارة خط ساخن برقم شكاوى التموين ويكون هذا الخط متاح أمامهم علي مدار 24 ساعة ويتم من خلاله الرد علي كل المشاكل والاستفسارات بشأن منظومة دعم المواطن والخبز.

الخط الساخن لشكاوى التموين

يتم الاتصال على رقم شكاوى التموين من خلال الخط الساخن 19280 وهو يغطي جميع أنحاء الجمهورية.

كما أعلنت الوزارة في بيان حديث لها أنه سوف يتم طرح خدمة جديدة برقم كول سنتر ومن خلال هذه الخدمة يمكن للمواطن من الاتصال للاستفسار عن أي شكاوى تخص بطاقته التموينية، وعند الاتصال يقوم الموظف المختص بالرد عليه وطلب رقم بطاقته التموينية ورقمه القومي، ثم سؤاله عن نوع شكواه للعمل علي حلها، ويأتي اهتمام الوزارة بحل كل مشكلات المواطنين لرفع المعاناة عن كاهلهم مع زيادة الموارد الخاصة بهم خاصة للفئات الأكثر احتياجا.