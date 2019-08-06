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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 18/4/2019 بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 18/4/2019 بالدوري العام والقنوات الناقلة لها تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 18/4/2019 بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

ننشر لكم من خلال موقعنا دليل مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري العام، ويشهد اليوم بعض المنافسات القوية والشرسة منها لقاء الأهلي وفريق بيراميدز الذي يستضيفه بتروسبورت، ولقاء والدراويش المقرر إقامته على ستاد الجيش بالسويس.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

يستضيف ستاد الجيش لقاء الزمالك والإسماعيلي المقرر له في الخامسة من مساء اليوم الخميس، والذي يأمل الفارس الأبيض الفوز به ويسعى إلى حصد الثلاث نقاط والزحف نحو صدارة الترتيب؛ خاصة وأنه يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي المغرد في الصدارة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء شرس أمام فريق بيراميدز والذي يستضيفه ستاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، ويترقب جماهير الكرة المصرية معرفة الفائز بهذا اللقاء في ظل اللقاء الذي يخوضه الفارس الأبيض في اليوم نفسه، وسعى كل منهما إلى خطف الثلاث نقاط والزحف نحو الصدارة والتتويج باللقب، مما يشعل المنافسة ويزيد الفريقين حماسة وتحدي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم بالدوري العام

أمام عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس بالدوري المصري الممتاز، فمن المقرر أن تقوم قناتي النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة المباريات مباشرة في الموعد المحدد لها.

دليل مصر

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