السيتي يكسب توتنهام و لكن الفوز بطعم المرارة

تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من هزيمته أمام مستضيفه مانشستر سيتي 3-4، في إياب ربع النهائي الأربعاء مستفيداً من فوزه ذهاباً 1-0.

واحرز الأهداف لمانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ 4، بالدقيقة 21، والبرتغالي بيرناردو سيلفا 11، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو 59.

وخاض توتنهام مباراة قتالية و بكل عزيمة وإصرار، فسجل في المباراة 5 أهداف من أول 5 تسديدات على المرمى بعد 21 دقيقة فقط من زمن المباراة.

وكان السيتي ينوي الذهاب بعيداً في البطولة و الاستمرار في النزاع على جميع البطولات، ولكن خسارته ذهاباً 1-0 كان لها اثر كبير في الخروج، وتعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها توتنهام إلى هذا الدور منذ عام 1962.