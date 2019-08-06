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السيتي يكسب توتنهام و لكن الفوز بطعم المرارة

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السيتي يكسب توتنهام و لكن الفوز بطعم المرارة السيتي يكسب توتنهام و لكن الفوز بطعم المرارة

تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من هزيمته أمام مستضيفه مانشستر سيتي 3-4، في إياب ربع النهائي الأربعاء مستفيداً من فوزه ذهاباً 1-0.

واحرز الأهداف لمانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ 4، بالدقيقة 21، والبرتغالي بيرناردو سيلفا 11، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو 59.

وخاض توتنهام  مباراة قتالية  و بكل عزيمة وإصرار، فسجل في المباراة 5 أهداف من أول 5 تسديدات على المرمى بعد 21 دقيقة فقط من زمن المباراة.

وكان السيتي ينوي  الذهاب بعيداً في البطولة و الاستمرار في النزاع على جميع البطولات، ولكن خسارته ذهاباً 1-0 كان لها اثر كبير في الخروج، وتعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها توتنهام إلى هذا الدور منذ عام 1962.

دليل مصر

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