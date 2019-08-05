صفقة اليوم.. احترف التصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب في 26 ساعة فقط!

حزمة احتراف التصوير الفوتوغرافي Learn to Become A Master Photographer Bundle

عدد الدورات: 11

عدد الدروس: 875

المدة: 110 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية عمل الأنواع المختلفة من كاميرات DSLRs، وكاميرات الهواتف الذكية، وكيفية اختيار العدسات المناسبة، وأجهزة الإضاءة، واكتساب المهارات لتحرير الصور باستخدام أدوات فوتوشوب Photoshop الأساسية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية حول كيفية إعداد استوديو منزلي بميزانية محدودة، وكيفية اختيار المعدات المناسبة، والبدء في بناء مشروع تجاري قائم على التصوير الفوتوغرافي.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1100 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر التصوير الفوتوغرافي أحد المجالات الواعدة وأكثرها انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ولكنه يتطلب احتراف الكثير من المهارات حتى تكون قادرًا على تقديم صورًا احترافية.

إذا كنت تريد أن تتعلم التصوير الفوتوغرافي لتبدأ رحلتك المهنية كمصور محترف، أو تمارس التصوير كهواية يمكنك الربح منها، فإن الحزمة التدريبية لاحتراف التصوير الفوتوغرافي Learn to Become A Master Photographer Bundle ستساعدك على تحقيق ذلك خلال 26 ساعة فقط، مع إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1100 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، وما يصل إلى 279 درسًا، وأكثر من 26 ساعة من المحتوى، تغطي مختلف أنواع التصوير، وجميع المهارات التي تساعدك في التقاط وتحرير الصور باحترافية.

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سواء كنت ترغب في أن تكون مصورًا لحفلات الزفاف، أو مصورًا للطعام، أو مصورًا للمناظر الطبيعية، فستساعدك هذه الحزمة في ذلك من خلال فهم كيفية عمل الأنواع المختلفة من كاميرات DSLRs، وكاميرات الهواتف الذكية، وكيفية اختيار العدسات، وأجهزة الإضاءة المناسبة.

العديد من أفضل المصورين في العالم لديهم مهارات تحرير الصور، وستساعدك هذه الحزمة على اكتساب تلك المهارات والعمل بأسلوبك الخاص، كما ستتعلم كيفية تحسين الصور باستخدام أدوات فوتوشوب Photoshop الأساسية، من خلال دروس الفيديو العملية التي تغطي جميع جوانب تحرير الصور، حيث توضح لك هذه الدروس كيفية اكتشاف العيوب وتحسين الإضاءة واستخدام التعديلات لإنشاء صور مثالية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية حول كيفية إعداد استوديو منزلي بميزانية محددة، وكيفية اختيار المعدات المناسبة، والبدء في بناء مشروع تجاري.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Professional Retouching Course in Photoshop

Mastering Advanced Color Grading in Photoshop

Creative Photography Composition Masterclass 2017

iPhone Selfie Portrait Photography

Home Based Photography Studio Business

Learn To Use Your DSLR Camera Like A Professional Photographer

Landscape Photography

Night Photography

الحصول على الصفقة: من هنا.