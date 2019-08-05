سوق الأسهم السعودية يهبط 1.02% بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بالتعاملات المبكرة لجلسة الاثنين، تراجعاً ملحوظاً وسط انخفاض جماعي لأغلب القطاعات لا سيما قطاعي المواد الأساسية والبنوك القياديين.

وبحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت السعودية، انخفض المؤشر العام بنسبة 1.02 بالمائة ليهبط لمستوى 8470.13 نقطة بخسارة 87.77 نقطة.

وجرى التعامل على 25.41 مليون سهم وبقيمة 664.404 مليون ريال موزعين على 40.97 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات قطاع التطبيقات بنسبة 3.94 بالمائة بفعل هبوط سهم إم آي إس بعد الاعلان عن النتائج المالية مسجلاً تراجع بنسبة 3.94 بالمائة.

وانخفض بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.39 بالمائة بعد تراجع سهم معدنية بنسبة 3.13 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم "سابك" بنسبة 2.5 بالمائة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.21 بالمائة بفعل تراجع سهم ساب بنسبة 2.74 بالمائة، إضافة إلى تراجع السعودي الفرنسي بعد النتائج المالية.

وتصدّر سهم سابك السيولة بنحو 100.72 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط في الكميات بنحو 2.38 مليون ريال.

وتصدر سهم "ولاء" التراجعات بنسبة 4.85 بالمائة، تلاه سهم إم آي إس ليتراجع بنسبة 3.40 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم متلايف إيه آي جي العربي بنسبة 4.33 بالمائة.

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