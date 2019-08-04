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النظام السوري يعلن موافقته المشروطة على وقف إطلاق النار بإدلب

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النظام السوري يعلن موافقته المشروطة على وقف إطلاق النار بإدلب النظام السوري يعلن موافقته المشروطة على وقف إطلاق النار بإدلب

جي بي سي نيوز :- أعلن النظام السوري، موافقته المشروطة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب(شمال غرب) اعتبارا من ليل الخميس/ الجمعة.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، إن الموافقة على وقف إطلاق النار بالموعد المذكور يأتي "شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية، راح ضحيتها أكثر من 500 مدني بحسب الأمم المتحدة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع بالعاصمة الكازاخية أستانة، في مايو/ أيار 2017؛ تأسيس منطقة خفض تصعيد بإدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام انتهكت الاتفاق مرارًا.

ودفع تزايد الانتهاكات كلًا من تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي، في 17 سبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وسحبت المعارضة بموجبها أسلحتها الثقيلة من المنطقة,وفق الاناضول .

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرًا كبيرًا جراء مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة، التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني، نزح مئات الآلاف منهم خلال الأسابيع الماضية.

جي بي سي نيوز

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