أخبار عاجلة

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة -
ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة -
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019 -
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار -
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

هجوم إسرائيلي جديد على سوريا

Google+ Print
هجوم إسرائيلي جديد على سوريا هجوم إسرائيلي جديد على سوريا

جي بي سي نيوز :- شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، هجوما جديدا بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "صاروخا إسرائيليا أصاب اليوم الخميس قرية في ريف القنيطرة بجنوب غرب البلاد قرب الحدود بين الدولتين".
ووصفت الوكالة ما حدث بأنه "اعتداء إسرائيلي بصاروخ" تسبب في أضرار مادية فقط.

وكان آخر هجوم إسرائيلي تعرضت له منطقة ريف القنيطرة، في 27 مايو/أيار الماضي، حيث قتل عسكري وجرح آخر ودمرت آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وقال نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، مؤخرا، إن سوريا تحارب إسرائيل في كل مكان، عبر محاربة أدواتها من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف المقداد "هدف العدوان الإسرائيلي هو حماية هذه الأدوات وخاصة أنه يأتي بعد الإنجازات، التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه". وتابع "سوريا مستعدة دائما لرد الصاع صاعين، ويجب الانتباه إلى أن المنطقة بحاجة إلى تهدئة وليس إلى تصعيد سواء كان بدعم من الولايات المتحدة أم أطراف أخرى من المجتمع الدولي".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

أبو يامين يستبعد التعديل الوزاري والحكومة ملتزمة بقرار «الدستورية»

أبو يامين يستبعد التعديل الوزاري والحكومة ملتزمة بقرار «الدستورية»

ميليشيا حزب الله متورطة في تهريب المخدرات إلى الأردن

ميليشيا حزب الله متورطة في تهريب المخدرات إلى الأردن

أنقرة وواشنطن تتفقان على تنسيق وإدارة "المنطقة الآمنة" بسوريا

أنقرة وواشنطن تتفقان على تنسيق وإدارة "المنطقة الآمنة" بسوريا