مصر تعلن تفاصيل ترميم تابوت "توت عنخ آمون" الذهبي
وأوضح العناني، في مؤتمر صحفي عقد بالمتحف المصري الكبير، أن "تابوت توت عنخ آمون يعد قطعة أثرية فريدة، ومن المقرر عرضه في المتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2020"
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وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، بدأت وزارة الآثار المصرية في أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون، الذي نقل من مقبرة الملك إلى المتحف المصري الكبير.
وأكد حينها الأمين العام لمجلس الآثار، مصطفى وزيري، أن "عملية نقل التابوت تمت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على عملية النقل، وذلك لتنفيذ أول عملية ترميم له منذ اكتشاف المقبرة عام 1922".
وقد نقل التابوت وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف المرممين والأثريين وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار قبل أسابيع.