الوسيط الأفريقي للسودان: التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري 17 أغسطس

الخرطوم - سبوتنيك. وقال اللباد خلال مراسم التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى إن "الاتحاد الأفريقي سيكون معكم يوم السابع عشر من أغسطس، عندما توقعون على الوثيقة التوقيع النهائي"، مضيفا أن "التوقيع النهائي سيحضره رئيس المفوضية الأفريقية".

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ووقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح، أمس السبت، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.