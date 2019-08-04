أخبار عاجلة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية -
أبو يامين يستبعد التعديل الوزاري والحكومة ملتزمة بقرار «الدستورية» -
ميليشيا حزب الله متورطة في تهريب المخدرات إلى الأردن -
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

بالتعاون مع MBC الأمل ... الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم ملتقى فاب للمهتمين بالصناعة الرقمية

Google+ Print
مواضيع متعلقة
الأسطى حلاوتهم.. قصة سيدة تمتهن تصليح الدراجات الهوائية لتربية أشقائها

الأسطى حلاوتهم.. قصة سيدة تمتهن تصليح الدراجات الهوائية لتربية أشقائها

أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب: توقعنا الشهر الماضي أن يصل الذهب لـ 1000 جنيه

أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب: توقعنا الشهر الماضي أن يصل الذهب لـ 1000 جنيه

على الهلباوي يحكي قصة جائزة غالية في حياته ..ريال يحتفظ به

على الهلباوي يحكي قصة جائزة غالية في حياته ..ريال يحتفظ به

أشقاء الدم .. مبادرة من السفارة السعودية بالقاهرة للتبرع بالدم لصالح المصابين في حادث معهد الأورام

أشقاء الدم .. مبادرة من السفارة السعودية بالقاهرة للتبرع بالدم لصالح المصابين في حادث معهد الأورام