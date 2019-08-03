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جونسون يتصل بزعيم عربي بعد توليه منصبه

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جونسون يتصل بزعيم عربي بعد توليه منصبه جونسون يتصل بزعيم عربي بعد توليه منصبه

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن السيد الرئيس خلال الاتصال توجه بالتهنئة إلى السيد بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا سيادته عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين وبريطانيا في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي، لا سيما أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، مشيدا في ذا الصدد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وعلي الصعيد السياسي، أكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، معرباً عن تطلعه للقاء على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبري "السبع الكبار" المقبلة بفرنسا خلال الشهر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز وتطوير كافة جوانب العلاقات المصرية البريطانية، حيث تم التوافق حول العمل على دفع مسار العلاقات الثنائية المشتركة، وأن تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين.

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